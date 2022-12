BR-376 volta a ser liberada ao tráfego na Serra do Mar

O trecho da BR-376 na Serra do Mar, no km 668, voltou a ser liberado ao tráfego no final da manhã desta quarta-feira (21). Devido às chuvas, o local, onde ocorreu o deslizamento no dia 28 de novembro, tinha sido novamente interditado na tarde desta terça-feira.

A liberação foi decidida pela concessionária Arteris Litoral Sul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a empresa isso foi possível por causa da “estabilidade do tempo na região de Guaratuba”.

A reabertura do tráfego acontece em duas faixas: uma liberada em cada sentido, em um percurso de 800 metros. Na descida da serra, sentido Santa Catarina, os carros são acompanhados por uma viatura da PRF.

Se as condições permitirem, mais uma faixa poderá ser liberada.

Logo em seguida à abertura, por volta das 11h30, havia 4 quilômetros de fila no sentido Curitiba e 500 metros de lentidão no sentido Santa Catarina.