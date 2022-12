BR-277 tem novos deslizamentos e faixa adicional é bloqueada

Foto: DER

Por causa de chuvas e novos deslizamentos de terra, a rodovia BR-277 voltou a ter tráfego em pista simples entre os km 39 ao 40, na Serra do Mar, em Morretes.

A medida foi tomada de madrugada. A faixa adicional havia sido liberada no final da tarde, quando as chuvas haviam dado uma trégua.

As chuvas retornaram e provocaram escorregamentos de terra na BR-277 nos pontos que já vinham ocorrendo desde o final de novembro.

A rodovia volta a ter tráfego por apenas duas pistas do km 39 ao 40, uma para cada sentido por tempo indeterminado.

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) trabalha no reparo das encostas nos km 39 e km 41 e uma empresa contratada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) no km 42.