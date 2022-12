Federação Brasil Esperança apresenta projetos para discutir com sociedade de Foz do Iguaçu

Continuidade de obras estruturantes e implantação de programas sociais estão na pauta de discussão dos partidos que elegeram o presidente Lula

Foto: 3C Arquitetura e Urbanismo

A Federação Brasil Esperança de Foz do Iguaçu, dos partidos PT, PV e PCdoB, que elegeu o presidente Lula na última eleição, quer discutir com a sociedade os projetos estruturantes e sociais que podem ser implantados ou ter continuidade no município, seja através da própria Itaipu ou em programas diretos do governo federal.

A continuidade das obras da Perimetral Leste, duplicação da Rodovia das Cataratas, o incentivo para proteção dos mananciais, implantação de programas sociais de proteção às mulheres e às minorias e combate à fome estão sendo discutidos entre os filiados dos partidos de esquerda.

Para janeiro de 2023, a federação deverá enviar ofícios aos parlamentares paranaenses eleitos para o Congresso Nacional e para a Assembleia Legislativa. Entre os nomes estão os dos deputados federais Gleisi Hoffmann, Zeca Dirceu, entre outros. No Estado a correspondência será para o deputado e presidente do PT, Arilson Chioratto.

A proposta é que, tão logo iniciem os trabalhos dos parlamentares, as reivindicações iniciais já estejam protocoladas e assim buscar os apoios necessários.

Entre as propostas defendidas estão:

– Inclusão de Foz do Iguaçu no Corredor Bioceânico e implantação de novos modais de navegação fluvial.

– Construção do Parque Linear em todos os mananciais de Foz do Iguaçu, em especial no Rio Boicy e no Rio Paraná.

– Ampliação da Perimetral Leste que liga a Ponte da Integração com a BR-277, para chegar até a região Norte. Mobilidade urbana com a construção de ponte e viadutos, conectando as diferentes regiões de Foz do Iguaçu.

– Transformação do Centro de Convenções em entrada do Aeroporto Internacional, com a inclusão de uma grande loja de conveniências.

– Transformação do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu em Hospital Universitário para a atuação dos estudantes de medicina da Unila.

– Apoio ao Revalida Mais Médicos, com o aproveitamento de estudantes de Medicina, atuando na saúde pública de Foz do Iguaçu