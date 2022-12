Polícia pede ajuda da população para encontrar mulher sequestrada em Matinhos

A Polícia Civil do Paraná está investigando o sequestro de uma mulher, de 24 anos. A ação criminosa aconteceu na noite desta quarta-feira (22), em Matinhos, quando três homens armados renderam a vítima violentamente e a sequestraram.

A Polícia Civil foi acionada pela Polícia Militar e mobilizou as equipes a fim de localizar a vítima e os responsáveis pela ação criminosa. “Estamos fazendo várias diligências, colhemos depoimento de várias pessoas pra tentar obter alguma informação”, afirma coordenador adjunto da operação Verão Maior Paraná pela PCPR, Rodrigo Brown.

DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque-Denúncia ou pelo (41) 3511-0300, diretamente à equipe de investigação.

Fonte e foto: PCPR