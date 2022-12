Ferry boat Piquiri teve novo defeito e vai atrasar mais uma semana

Movimento na travessia já é intenso antes do Natal e será maior ainda para o Ano Novo |foto: DER

O ferry boat Piquiri, que deveria completar a frota da travessia da baía de Guaratuba neste Natal, apresentou defeito antes de chegar na cidade. O retorno do terceiro ferry boat foi anunciado na semana passada pelo governo como uma boa notícia para o início da alta temporada.

Há meses, a embarcação está em reforma no estaleiro do mesmo grupo da Internacional Marítima, empresa que explora desde abril a travessia em um contrato emergencial feito pelo governo, sem licitação.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), “ao passar por teste de mar (o ferry boat) apresentou a necessidade de substituição de uma peça no motor de bombordo”.

Segundo o DER, a peça será trocada nesta segunda-feira e realizado novo teste. Por conta disso, a previsão de chegada da embarcação na baía de Guaratuba foi adiada para a última semana do ano. “Após chegar no litoral paranaense, serão realizadas avaliações e os ajustes necessários, para, na sequência, ela ser integrada na travessia, antes da virada do ano novo”. A festa de réveillon é a ocasião de maior movimento de turistas em Guaratuba.

Reformas – Os três ferry boats do DER/PR passaram por reformas no mesmo estaleiro catarinense, com o Nhundiaquara e o Guaraguaçu já de volta em operação há algum tempo.

Também foram realizadas melhorias nos quatro atracadouros utilizados para travessia na Baía de Guaratuba, que incluíram a substituição de quatro flutuantes por estruturas novas e também a substituição de duas das pontes de acesso aos flutuantes.

A travessia conta ainda com três conjuntos de balsa e rebocador, a balsa Rainha dos Valadares e rebocador Granfino, balsa Equip 400 e rebocador Sol de Verão, balsa Vitória e rebocador San Belo, disponibilizados pela permissionária responsável pelos serviços no local.