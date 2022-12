Pescador é morto com mais de 10 facadas em Antonina

Juliano Veiga Martins, pescador, de 36 anos, foi morto com mais de dez facadas, na madrugada deste sábado (24), em Antonina. Foi o segundo homicídio do ano na cidade e o 116º no Litoral.

Ele foi levado ao Hospital Doutor Silvio Bitencourt Linhares, no Centro de Antonina, e morreu ao dar entrada na emergência.

Parentes contaram à Polícia Militar que o autor das facadas seria um um vizinho do bairro Portinho conhecido pelo apelido de “Siri”, com quem o pescador teria uma desavença e que já teria sido ameaçado de morte.

Os policiais militares encontraram “Siri” em sia casa. Segundo a PM, ele admitiu o crime e disse que o motivo da briga era a disputa de um terreno.

Ele estava com ferimentos, que teriam sido causados por pauladas, socos e chutes de Juliano durante a briga. Ele disse que após conseguir se desvencilhar da vítima, apanhou uma faca de açougueiro que estava próxima e desferiu os golpes.