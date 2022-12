Presos são transferidos de Guaratuba e Paranaguá no início do verão

Fotos: Cristiane Pansolin /PCPR

Equipes da Polícia Penal do Paraná realizaram na sexta-feira (23), uma operação de transferência de 47 pessoas privadas de liberdade das cadeias públicas de Guaratuba e de Paranaguá.

A ação acontece no início da Operação Verão Maior visa liberar espaço nas cadeias para a temporada. O comboio contou com o uso de nove viaturas, apoio de três drones do Grupo de Operações Aéreas Penitenciárias e mobilizou 25 policiais penais. Além disso, 20 policiais militares da Companhia Tático Móvel de Trânsito auxiliaram no deslocamento, priorizando a passagem da escolta.

O policial penal e coordenador operacional da operação Verão pela Polícia Penal, João Paulo Schlemper, explica que uma balsa foi usada exclusivamente para a travessia do comboio, na baía de Guaratuba.

Foi necessário um planejamento prévio, tendo em vista os últimos acontecimentos relacionados às rodovias de acesso e saída do Litoral do Paraná. Dessa forma, a escolta acabou sendo mais rápida e mais segura.

Os policiais seguiram de Guaratuba a Paranaguá. Em seguida, todos os presos foram levados até o Complexo de Piraquara.