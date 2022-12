Foz do Iguaçu define participação de blocos no Carnafalls 2023

Foz do Iguaçu define participação de blocos no Carnafalls 2023

Uma reunião convocada na quinta-feira (22) pela direção da Fundação Cultural começou a definir a participação de blocos carnavalescos no Carnafalls 2023. Estiveram presentes os blocos e coletivos, Imprensa que eu Gamo, Demorei Mas Cheguei, Escola de Samba Mocidade, Pierrô, Kabure/Maracatu, o presidente da Fundação, Juca Rodrigues, o diretor de Projetos, Alexandre Barbosa, o Diretor Administrativo Financeiro, Edson Salez e a Diretora Cultural, Thaisa Praxedes.

A reunião serviu para a diretoria da Fundação ouvir as demandas dos blocos e coletivos culturais para a participação na festa momesca. Depois de dois anos sem atividades, devido ao cancelamento do Carnaval por causa da pandemia, os blocos passam por dificuldades para se reagruparem. Ficou estabelecido que os representantes dos blocos deverão enviar em ofício conjunto com suas necessidades e demandas até o dia 10 de janeiro de 2033, para serem apreciados e aprovados pela direção da Fundação Cultural.

Na reunião foi anunciado que na segunda quinzena de janeiro serão lançados o regulamento do Carnafalls 2023 e a comunicação oficial do evento. Em breve a Fundação Cultural irá se reunir com representantes das forças de segurança para definir o esquema de proteção aos foliões nos dois locais da festa.

Como será o Carnafalls 2023

De acordo com a Fundação Cultural o Carnafalls 2023 acontecerá entre os dias 18 a 21 de fevereiro nos seguintes locais:

Praça da Paz – Dias 18, 19 e 21, das 17h às 22h

Rua Marechal Deodoro (Carnaval da Saudade) – Dias 19 e 21, das 15h às 19h

Dia 20 – Evento será realizado diretamente pelos blocos e coletivos, com local a definir.

Além da programação definida, ainda faltam detalhes para o baile de Carnaval no Centro de Convivência do Idoso na Praça da Bíblia e da tradicional festa da Menina Veneno na Praça da Paz. Alexandre Barbosa lembrou que o Carnaval da Saudade, agora com horário reduzido, será dedicado mais às famílias e crianças e que a programação geral será concentrada na Praça da Paz.

Os artistas locais interessados em se apresentarem nos palcos do Carnafalls 2023 devem concorrer ao edital do Corredor Cultural. O credenciamento pode ser feito por meio da plataforma SIC Cultura: https://www.sic.cultura.pr.gov.br/, até o dia 9 de janeiro de 2023.

Os detalhes sobre a documentação e requisitos para a participação estão presentes no edital, disponível no site da Fundação Cultural: https://bit.ly/3HSXA2D. Para outras informações, entre em contato com Fundação Cultural por meio dos telefones: (45) 3521-1511 e (45) 98424-7896, ou via e-mail: editalfcfi@gmail.com.

Texto e fotos do Carnaval de 2020: Adilson Borges Lago | Iguassu Newstur