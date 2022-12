Pescador encontra corpo de jovem que se afogou em Paranaguá

Um pescador encontrou, neste domingo (25), o corpo do jovem Luiz Fellype Tonete de Oliveira, de 15 anos, que morreu em um naufrágio na baía de Paranaguá.

Ele e mais dois amigos estavam transportando caranguejo da Ilha do Amparo até o bairro Costeira, em uma canoa que afundou na quinta-feira (22). Os outros dois foram resgatados com vida. Bombeiros fizeram em barcos e jet skis, com apoio de helicópteros e um barco da Polícia Federal com sonar.

O corpo foi encontrado por volta das 7h, entre a Ilha do Amparo e a Pedra do Guarazinho, pelo pescador Robert Perschim, que saiu justamente para procurar o garoto que estava desaparecido há três dias.