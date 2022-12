Confira a programação do Réveillon de fogos sem estampido no Litoral

Ano Novo de 2015-16 em Guaratuba – foto: Gustavo Aquino / Arquivo Correio do Litoral

A queima de fogos sem estampido é a grande novidade no Réveillon deste ano nas praias do Paraná.

Em Guaratuba, a queima de fogos sem estampido sonoro, será no Morro do Cristo e deverá ter duração de 10 minutos.

A programação inclui trios elétricos e músicos. No Centro, entre as 22h e a 1h30: Praia Central, com a cantora Fernanda Liz e banda e o DJ Allan Caetano; avenida Ponta Grossa, com a Banda Marvin e o DJ Pudim.

No bairro Coroados, o trio ficará na avenida Minas Gerais, esquina com avenida São José da Boa Vista, das 22h até 1h, com a dupla Davi & Daniel e o DJ Firemam.

Em Matinhos, de acordo com a prefeitura, “os fogos utilizados serão os chamados fogos ecológicos, de baixo estampido, sem prejuízo a animais e ao meio ambiente”.

O espetáculo acontecerá em dois pontos da orla: na Praia Brava de Caiobá e no balneário Flórida. Haverá trios elétricos nos dois pontos. As atrações ainda não foram informadas.

Em Paranaguá, o “Show da Virada” acontece em frente à Estação Ferroviária, a partir das 20h. A programação musical terá Michele Reich, DJ Gian, Roberta Cruzeiro, Vanessa Vaqueira, Gustavo Souza, Felipe Eduardo, Grupo Em Cima da Hora, Gislaine Girardi, Alice DJ, Max Willian, DJ Agguiar, Lorena Veiga e Rafa Santos.

Mais detalhes e a programação das demais cidades publicaremos nesta mesma matéria.