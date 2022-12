6 praias incríveis para ir de ônibus

Viajar sem carro e com tranquilidade ainda é possível com passagens de ônibus

Foto: Divulgação

Muitas pessoas ignoram a possibilidade de realizar suas viagem utilizando ônibus como meio de transporte, mas este ainda é um meio muito válido, pois desta forma é possível economizar com combustível ou até mesmo poupar o cansaço de ficar horas dirigindo no volante. Confira as melhores praias do litoral de São Paulo para visitar com passagens da Pássaro Marron ou da Litorânea.

Praias no Guarujá

1. Praia São Pedro

Uma praia segura pois é situada em um condomínio fechado, para conseguir visitá-la é necessário chegar com antecedência, pois a portaria do condomínio faz o controle de pessoas que entram para não ultrapassar o limite do número de pessoas. Esta praia é ideal para quem gosta de um mar mais agitado, sendo uma boa escolha para surfistas.

2. Praia Iporanga

Encontrada em uma unidade de preservação ambiental, a praia de Iporanga possui uma beleza única, sua extensão é grande, chegando a 800 metros. O ambiente é bem tranquilo e reservado, o mar é ideal para quem deseja se banhar e em sua extremidade é possível encontrar ainda uma piscina natural de água doce que possui uma cachoeira. Lembre-se que nesta praia não se encontra quiosques e nem ambulantes, então é importante levar o que irá consumir.

Praias em Bertioga

1. Praia Itaguaré

Uma praia pouco conhecida, ou seja, pouco visitada, o que a faz ser mais reservada e tranquila. Possui águas cristalinas e mais agitadas, boa para os surfistas, mas aos que desejam se banhar, existem piscinas naturais da deságua do rio, que podem ser acessadas entrando pela praia de Riviera de São Lourenço e realizando uma pequena trilha de 5 minutos.

2. Praia da Enseada

Uma das praias mais procuradas de Bertioga por ser de fácil acesso ao se localizar principalmente na região central da cidade, possui um mar ótimo para os banhistas por ser calmo e na maior parte do tempo não está lotada de pessoas, possui uma boa infraestrutura que contém chuveiros e banheiros abertos aos públicos.

Praias em São Sebastião

1. Praia Boraceia

A Boracéia é uma praia para quem gosta de curtir com mais pessoas por ser mais urbanizada e não tão isolada quanto as anteriores. Mesmo sendo mais frequentada, sua extensão é de 5km e possui uma faixa de areia bem larga, o que permite maior acomodo.

2. Praia de Maresias

Maresias é encontrada no litoral norte e muito procurada para curtir em turma. O público que mais frequenta esta praia são os jovens e surfistas, devido as águas mais agitadas, o sol e os bares ao redor para comer e beber com os amigos. O local também é ponto para festas aos finais de semana, uma área bem movimentada e agitada.

Escolha um destes destinos incríveis para aproveitar suas férias e convide seus amigos para aproveitar a viagem em boa companhia, e o melhor, economizando dinheiro com as passagens de ônibus.