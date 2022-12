Festa de fim de ano: 4 ideias de finalização para cachos e crespos

Conheça algumas ideias de finalizações para se inspirar no final de ano.

Foto: Divulgação

Se tem uma coisa que o cabelo cacheado proporciona é versatilidade. É possível ousar nas finalizações e ter um cabelo com uma aparência nova a cada lavagem: cachos mais definidos, mais abertos, cabelos mais ou menos volumosos, enfim! Uma infinidade de opções para você escolher e arrasar nas festas de fim de ano!

A fitagem: a queridinha de quem tem cabelo cacheado

A fitagem é uma das técnicas mais conhecidas e deixa os cabelos bem definidos, garantindo um bom day after. Para fazer a fitagem, é importante escolher um bom creme finalizador e aplicar um pouco para desembaraçar os fios. Depois, basta dividir o cabelo em quatro: superior, inferior e laterais.

Comece a fitagem pela parte de baixo, separando o cabelo em mechas bem finas e, com o creme finalizador, “penteie” a mecha com os dedos, deixando as mechas como se fossem fitas. Depois da fitagem, amasse os fios para formar os cachos. Repita o processo em cada parte do cabelo até finalizar. Lembre-se que quanto mais finas forem as mechas, mais definido ficará o cabelo.

Fitagem estruturada: mais definição e menos volume

Para quem prefere mais definição e menos volume, a fitagem estruturada é uma excelente opção. É uma versão mais estruturada e detalhada da fitagem tradicional. Para finalizar desta forma, depois de dividir o cabelo em quatro seções, como na fitagem tradicional, comece pela nuca. Separe uma mecha dessa região, aplique um pouco de um óleo de sua preferência e massageie, depois, aplique um spray ou creme de pentear de textura mais leve na raiz.

No comprimento, utilize o creme de costume para enluvar bem os fios. Separe em mechas ainda mais finas para fazer a fitagem e amasse. Com o cabelo seco, aplique um ativador de cachos nas pontas para fixar ainda mais as ondas. Para não perder tanto o volume, basta soltar a raiz com os dedos ou com um pente garfo.

Técnica plopping para cabelos secos mais rápidos e cachos mais definidos

A técnica plopping é perfeita para quem prefere sair com os cabelos mais secos, sem a utilização de secador e difusor. É a mais simples dessa lista, mas garante uma boa definição também. Com os cabelos ainda bem molhados, aplique o creme de pentear e pegue um tecido de algodão (uma camiseta, por exemplo), amasse os cabelos com esse tecido e tire todo o excesso de água.

Depois, abra esse tecido em cima da cama ou de uma superfície plana e jogue a cabeça para baixo, deixando os fios em cima do tecido. Enrole o tecido para fazer como uma touca e deixe no cabelo por 20 minutos (ou mais) e retire. O cabelo ficará definido e já bem seco!

Finalização rápida no banho para quem gosta de mais volume e menos definição

Para quem prefere praticidade e não faz questão de tanta definição, essa finalização é a mais prática da lista. Depois de lavar os cabelos, basta aplicar o creme de pentear e, com um pouco de gelatina para cabelo nos dedos, fazer uma fitagem mais superficial com o cabelo solto mesmo, sem separar em mechas. Só deixar secar naturalmente ou utilizar um pouco de difusor para acelerar o processo.

Com tantas opções de finalização, basta escolher a que mais se encaixa com o seu perfil e tempo disponível para arrasar com os cachos nas festas de fim de ano!