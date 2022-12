TJ determina retomada do contrato da Ponte de Guaratuba

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) aceitou um mandado de segurança do Governo do Estado e reverteu a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) que havia suspendido o contrato para construção da Ponte de Guaratuba.

A decisão saiu na tarde desta terça-feira (27), após consulta ao Ministério Público do Paraná, que emitiu manifestação favorável aos argumentos do mandato de segurança.

De acordo com a sentença do TJ-PR, o TCE não poderia suspender a celebração de contratos, mas apenas recomendar sua suspensão.

A suspensão ocorreu pouco no dia 14, cerc de uma semana depois da assinatura do contrato pelo governador Ratinho Junior com o consórcio que ofereceu o terceiro melhor preço, no valor de R$ 386.939.000,00. Os dois primeiros foram desclassificados por questões técnicas.

A empresa que liderou o consórcio com a menor proposta, a Construtora Gaspar S/A, recorreu ao TCE e obteve a suspensão do contrato. De acordo com o TCE, o motivo da suspensão foi a exigência do edital de que os licitantes comprovassem ter executado, em uma única obra de ponte, cinco quesitos construtivos. Em avaliação preliminar, o TCE considerou que essa exigência pode ter restringido o caráter competitivo da licitação.

O processo da construção está na fase de licenciamentos ambientais. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) informou que a obra será retomada nesta quarta-feira (28).