Os Jogos de Cassino Mais Populares em 2022

A indústria de Gaming está em constante evolução e novos jogos vão sendo lançados regularmente. Não estamos apenas falando de novas versões ou variantes de jogos clássicos, como a roleta ou os caça-níqueis, mas também novas categorias e gêneros de jogos, que rapidamente se tornam verdadeiros fenômenos.

Cassinos online, como a Betway, estão sempre apresentando novidades. Aliás, os usuários, habituados a frequentar sites de jogos, anseiam por mudanças, de forma a tornar os jogos mais divertidos, com recursos e funcionalidades adicionais.

Os Jogos crash

No topo do jogos favoritos em 2022 estão os chamados “jogos crash” (queda/travamento). São jogos de aposta ao vivo, com muitos jogadores, de várias partes do mundo, na mesma sala, embora as apostas de uns não influenciam as apostas dos outros. Geralmente, este jogo tem uma aeronave, cuja viagem ascendente corresponde a um multiplicador, e cujo fim do jogo é uma explosão ou sumiço da nave. O jogador pode, em cada ronda, fazer uma aposta simples ou aposta dupla e deve coletar os ganhos antes do jogo terminar.

Estamos falando de um jogo super rápido, com cada ronda com menos de 30 segundos. O valor de aposta mínimo é baixo e o valor do potencial ganho pode ser bastante alto – isto em uma questão de segundos.

Esta categoria de jogos foi lançada em 2019, mas só agora se tornou um dos jogos preferidos dos apostadores brasileiros. Entram neste gênero de jogos, títulos como:

Aviator, da Spribe

JetX, da Smartsoft Gaming

Zepellin, da Betsolutions Gaming

Presente em muitos cassinos, os jogos crash são um dos mais populares em 2022.

Mas cassinos, como a Betway, mantém um portfólio atualizado, com os mais recentes lançamentos de provedores líderes de mercado.

A Roleta

A roleta europeia, americana ou francesa é um dos jogos de mesa mais populares nos cassinos, em especial nos cassinos ao vivo.

Um cassino ao vivo oferece uma experiência de jogo imersiva e real, com dealers profissionais, em estúdios super equipados, com mesas e componentes de jogo – como cartas, dados ou bolas – reais.

A roleta é um jogo muito antigo. Os provedores estão lançando jogos de roleta que combinam o jogo de roleta padrão com recursos dos caça-níqueis, como multiplicadores, jackpots e bônus. Estas funcionalidades tornam o jogo mais interessante e tem sua quota parte de preferência junto dos jogadores brasileiros.

Em versões turbo, VIP ou express, a roleta continua sendo um dos jogos de mesa mais populares nos cassinos online.

Os caça-níqueis

Por muitas modas e tendências que o mercado de jogos aporte, os caça-níqueis não deixam de estar entre os jogos favoritos dos apostadores. Basta entrar num site de cassino online, como a Betway, para perceber a importância dos slots em um cassino. São centenas e centenas de máquinas, com diversos recursos, de variadíssimos provedores de jogos.

Os caça-níqueis não são mais jogos com uma linha de pagamento e três cilindros. Os jogos apresentam símbolos especiais, animação em 3D, combinações várias e funcionalidades de jackpot ou bônus, que aumentam o valor do prêmio final.

Os slots online continuam sendo um dos jogos mais representados nos cassinos online e nos cassinos terrestres.