Dois corpos são resgatados da água em Guaratuba. Um caso ainda está sendo investigado.

Por volta das 8h desta quarta-feira (28), um pescador encontrou um corpo boiando perto da ilha do Rato, na baía de Guaratuba.

Bombeiros levaram o corpo para a base náutica da corporação que fica às margens da baía, onde foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) que fará procedimentos de identificação e os exames para apontar as possíveis causas da morte.

Trata-se de um homem com idade entre 20 e 30 anos que estava trajando bermuda e camiseta branca.

Saí Guaçu

No final da tarde, por volta das 18h40, os guarda-vidas do posto do rio da Barra foram acionados por pessoas para a busca de um homem que havia se afogado na margem direita do rio Saí Guaçu.

Depois de cinco minutos de busca, a vítima foi localizada pelas equipes do Corpo de Bombeiros, que iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar por mais de 1 hora antes de confirmar a morte no local.

A vítima foi identificada como Gerson Luiz Costa dos Santos, de 52 anos, morador de Curitiba, Ele estava pescando no lado de Itapoá (SC) quando decidiu dar um mergulho.