Tribunal de Justiça reforça atendimento durante a temporada na Operação Litoral

Durante o verão, equipes do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) reforçam o atendimento judicial nos fóruns de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba e nos Juizados Móveis montados em Morretes, Antonina e Paranaguá, na “Operação Litoral”.

“O projeto mantém como objetivo primordial o atendimento da população litorânea, além dos turistas e veranistas que estarão no litoral do estado, para passar suas férias e seus momentos de lazer”, explica o TJPR.

“Os fóruns contarão com equipes capacitadas para promover a prestação jurisdicional, bem como informar e orientar o cidadão sobre procedimentos específicos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais”. Nos casos de uso de drogas, terão direcionamentos sobre ações por meio do Programa Novas Pontes.

Locais dos fóruns dos juizados especiais

Pontal do Paraná

Rua Dona Alba de Souza e Silva, nº 1359 – Balneário Ipanema

Telefone: (41) 3453-8170

Matinhos

Rua Antonina, nº 200.

Telefone: (41) 3453-8103

Guaratuba

Rua Tiago Pedroso, nº 417.

Telefone: (41) 3472-8962

Os horários de atendimento em todos os locais é das 8h às 13h.