2023 terá 9 feriados e 5 pontos facultativos, a maioria em dias de semana

Foto: Gustavo Aquino / Arquivo do Correio do Litoral

O Ministério da Economia editou nesta quinta-feira (29), a portaria que estabelece os dias de feriados e de pontos facultativos nacionais no ano de 2023. O ano de 2023 terá 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos. A medida é para ser cumprida pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta.

A Portaria nº 11.090, de 27 de dezembro de 2022, está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29) e define ainda que os feriados estaduais ou municipais serão observados pelas repartições da administração pública federal direta, autárquica e fundacional dos estados e municípios.

O documento informa também que é vedado aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal antecipar ou postergar ponto facultativo em discordância com o que está disposto na portaria que define os dias de feriado e ponto facultativo.

A boa notícia para os trabalhadores e os setores da economia ligados ao lazer é que depois deste 1º de janeiro no domingo, serão apenas duas folgas “desperdiçados”: o ponto facultativo do Dia do Servidor, em 28 de outubro, um sábado, e o Natal, no domingo.

Confira as datas: