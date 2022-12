Confira a programação esportiva e de lazer do Verão Maior Paraná

Foto: AEN

Os postos fixos do Verão Maior Paraná estão estruturados com palcos para a realização das aulas, muro de escalada com tirolesa, mesa de futmesa, além de quadras de vôlei de praia, futebol e beach tennis. Todas as atividades são preparadas, acompanhadas e conduzidas por mais de 250 profissionais e acadêmicos de Educação Física, sob coordenação da Secretaria de Esporte do Estado.

6 postos fixos no litoral:

Guaratuba

Caiobá

Matinhos

Praia de Leste

Ipanema

Shangrilá

2 postos fixos no noroeste:

Porto Rico

São Pedro do Paraná

A programação do Verão Maior Paraná oferece atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de demais práticas para entretenimento.

Caminhada orientada: Acontecendo sempre no início da manhã. Os veranistas fazem uma aula breve de alongamento e seguem para a prática do exercício de caminhar acompanhado de um profissional de Educação Física.

Futmesa: Modalidade recente que caiu no gosto do brasileiro que curte futebol. As partidas serão em duplas, cada dupla pode dar até 3 toques na bola, sendo apenas um toque por vez para cada jogador;

Todas as atividades oferecidas nos postos são gratuitas e estão disponíveis para os veranistas participarem, basta somente se inscrever com o acadêmico responsável pela respectiva atividade.

Competições e Apresentações Esportivas

Campeonato Paranaense de Futevôlei: Evento que conta com a participação de atletas de diversas categorias e abre a temporada do calendário anual da modalidade. É esperado cerca de 200 atletas.

07/01 – Caiobá

08/01 – Caiobá

Apresentação BMX Freestyle: Uma série de exibições de bicicleta motocross (BMX) em estilo livre. O esporte BMX Freestyle está em alta desde que passou a ser uma das modalidades estreantes da última edição da Olimpíada, em Tóquio.

10/01 – Antonina

11/01 – Morretes

12/01 – Pontal do Sul

13/01 – Guaratuba

14/01 – Caiobá

Parede de Escalada com Tirolesa: Estrutura que conta com uma parede de escalada e tirolesa, que será instalada em 5 dos 6 postos fixos do nosso litoral.

1ª semana – Caiobá, Guaratuba e Ipanema;

2ª semana – Caiobá, Guaratuba e Ipanema;

3ª semana – Caiobá, Guaratuba e Shangrilá;

4ª semana – Caiobá, Guaratuba e Shangrilá;

5ª semana – Caiobá, Guaratuba e Praia de Leste.

Apresentações circenses – A atividade circense pode ser trabalhada como lazer, arte e esporte. Apresentações circenses serão colocadas estrategicamente nas praças para toda a população, tendo como sua finalidade proporcionar a todos um encantamento durante esses momentos mágicos.

06/01 – Antonina

07/01 – Morretes

08/01 – Paranaguá

10/01 – Sta. Terezinha

11/01 – Ipanema

12/01 – Praia de Leste

3/01 – Pontal

14/01 – Guaratuba

15/01 – Guaratuba

APRESENTAÇÃO WHEELING: Esta modalidade consiste na realização de manobras e acrobacias de solo com motocicletas, nas quais força e equilíbrio são exigidos ao máximo pelos praticantes, onde apenas uma roda do veículo se mantém no chão.

17/01 – Matinhos

18/01 – Guaratuba

19/01 – Praia de Leste

CAMPEONATO DE HAND BEACH: Apesar de originário do handebol de quadra, o handbeach se difere bastante pelo dinamismo em quadra, onde boas estratégias são sempre bem-vindas. A quadra é menor que a do handebol e o time é composto por apenas 4 jogadores, sendo 3 na linha e um no gol, esta competição faz parte dos Jogos de Aventura & Natureza.

21/01 – Caiobá

22/01 – Caiobá

CAMPEONATO DE MOTOCROSS: Reúne os melhores pilotos do nosso estado, fazendo parte do calendário dos Jogos de Aventura e Natureza do Governo do Estado.

28/01 – Pontal

29/01 – Pontal

FESTIVAL DAS ÁGUAS: Conta com diversas atividades, como: Passeios e Canoa Havaiana, Iatismo com as categorias Optimist, Dingue e Laser, Snipe e Lightning e Prancha à Vela, Stand Up Paddle, Canoagem, Caiaque Polo, Seaside Cross e Maratona.

27, 28 E 29/01 – Antonina

CAMPEONATO DE VÔLEI DE PRAIA: Campeonato Paranaense de Vôlei de Praia, organizado pela Superintendência do Esporte e pela Federação Paranaense de Voleibol. Serve para classificação nas modalidades Escolar (sub 17 anos), Master (45 e 50+ anos) e Paravolei de praia (deficiências físicas).

28/01 – Caiobá

29/01 – Caiobá

COMPETIÇÃO DE CROSS GAMES: Faz parte das modalidades esportivas que visam encontrar os atletas mais bem condicionados, dentro de suas capacidades físicas (capacidade cardiorrespiratória, força, resistência muscular, flexibilidade, velocidade, potência, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão), aplicado dentro dos WODs (conjunto de exercícios pré-estabelecidos pela organização), que são apresentados para os atletas antecipadamente ou no mesmo dia do evento. Tem o intuito de testar o condicionamento físico de cada atleta envolvido, sendo ele individual ou em equipes.

04/02 – Caiobá

05/02 – Caiobá

COMPETIÇÃO DE SURF: Praticado em contato direto com o mar e bem conhecido, o surf é uma competição radical em que o praticante desliza pelas ondas sobre a sua prancha, praticando o máximo de manobras com maestria. Essa atividade repleta de adrenalina com o litoral como cenário não poderia ficar de fora do quadro de modalidades Jogos de Aventura & Natureza.