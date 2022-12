Guaratuba investe em roda-gigante como atrativo do verão

A Prefeitura de Guaratuba investiu no aluguel de uma roda-gigante que foi montada entre a Praça Central e o Terminal Turístico Pesqueiro.

O atrativo tem uma visão panorâmica da baía de Guaratuba e seu pôr do sol. Para usufruir deste privilégio, as pessoas terão de pagar um ingresso de R$ 25,00, cuja receita servirá para pagar as despesas operacionais e o valor investido no aluguel.

O valor do contrato com a empresa Parque de Diversões Rei do Park Ltda, de Santo Amaro da Imperatriz (SC) foi de R$ 644.900,00 – um desconto de R$ 20.100,00 no preço máximo da licitação de R$ 665 mil.

A roda gigante foi inaugurada nesta nesta sexta-feira (30) e ficará instalada no local até o dia 12 de fevereiro, funcionando todos os dias, no horário das 15h às 23h. “Por segurança, a roda-gigante não funcionará em dias de chuva”, informa a prefeitura.

Além disso há várias restrições, conforme informou a prefeitura. Não são permitidos:

Cardíacos

Gestantes

Pessoas portando gesso, tala ou recém operadas

Pessoas que sofram de labirintite ou similar

Pessoas que fazem uso de medicamento que provoque tontura

Pessoas sob a influência de álcool ou qualquer outra substância entorpecente

A prefeitura ainda divulgou o regulamento da roda-gigante:

Duração: de 3 a 5 minutos

Durante o passeio permaneça sentado com os braços no interior da cabine

Capacidade máxima por cabine: 4 pessoas

Altura mínima necessária: 80cm

Menores de 12 anos e pessoas com dificuldade de locomoção apenas com acompanhante maior de 18 anos

Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior da cabine

Obrigatório o uso de máscara

A fila deve ser respeitada e a venda de ingressos é encerrada 1 hora antes do fechamento

Proibido portar alimentos ou bebidas

O brinquedo pode entrar em manutenção sem aviso prévio

Imagens e informações da Prefeitura de Guaratuba