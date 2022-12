Prefeito de Pontal explica porque decidiu não fazer queima de fogos no Ano Novo

Neste final de ano a Prefeitura de Pontal do Paraná resolveu não investir em queima de fogos para a virada do ano. O prefeito Rudão Gimenes afirma que tal decisão se deu pensando no bem-estar das pessoas autistas e idosas e nos animais, “os quais sofrem muito com os rojões e estampidos dos fogos”. E também por questões econômicas, “pois a verba pode ser usada pelo município para outros fins”.

A lei municipal 1.950 de 08/07/2019 proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município.

Quem se sentir incomodado pode acionar a Polícia Militar através do telefone 190 ou à Guarda Municipal pelo número: (41) 3455 96 30.

Entenda a diferença entre fogos com estampidos e fogos ecológicos

“Os fogos com estampido são aqueles que nós já conhecemos, terríveis por causa do barulho que emitem, sem contar que contém produtos químicos que poluem o meio ambiente contribuindo para o aquecimento global”, comenta a prefeitura.

Fogos ecológicos são produzidos com papel reciclado. São biodegradáveis, com pólvora negra, livres de elementos químicos poluentes. Artefatos produzidos a partir da casca de arroz, sem agredir o meio ambiente. E também possuem uma diminuição considerável no ruído, tanto na propulsão quanto também na abertura das bombas aéreas.

No aniversário do município, dia 20 de dezembro,a Prefeitura de Pontal utilizou fogos ecológicos.

De acordo com a Assobrapi (Associação Brasileira de Pirotecnia), a principal diferença se refere ao nível de decibéis. Os fogos com estampido sonoro ultrapassam a emissão de 150 decibéis, marca superior aos decibéis liberados pelas turbinas de um avião por exemplo (aproximadamente 110 dB). Por sua vez, os fogos sem estampido emitem uma quantidade muito inferior, que não chega a 80 decibéis.

“A Prefeitura Municipal tomou esta atitude para não termos mais episódios como o ocorrido no último dia 29/12/22: Elisandra Regina Andrade de Assis, é cuidadora de cães e gatos e faz parte da Rede de Proteção Animal de Pontal do Paraná. Ela cuida atualmente de 12 cães e 19 gatos.

“No dia 29/12/22, logo após o estouro de foguetes atrás da minha casa escutei um barulho estranho e ao procurar pela casa tive uma das maiores decepções da minha vida, a Lili, uma cachorrinha que resgatei em Paranaguá oriunda de maus tratos e que vivia comigo há 6 anos estava em um dos canis, ficou apavorada com o barulho, subiu na tela, arrebentou os pregos que prendiam ela na madeira e tentou fugir, ela ficou presa entre a tela e a madeira e morreu enforcada.

Quando eu cheguei já era tarde, achei ela pendurada na tela, tentei reanimá-la mas em vão. Um sentimento que não desejo para ninguém, não paro de chorar, estou arrasada. Chamei a Polícia Militar e fiz um Boletim de Ocorrência fazendo valer a lei, inclusive quero agradecê-los, porque fui muito bem tratada pela equipe que se prontificou de patrulhar a área e buscar os autores.

Parabéns também ao prefeito de Pontal do Paraná Rudão Gimenes pela atitude de não termos fogos nesta virada de ano. Já são barulhos a menos para nossos animais. Muitos turistas estão com os animais soltos neste momento e as vezes eles fogem desesperados para a rua, alguns são atropelados, outros ficam perdidos. Isso tem que parar, todo ano é isso, temos que fazer valer a lei que proíbe os fogos com estampido existente em nosso município”, disse Elizandra.

O presidente da Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola Especial Municipal Ilha do Saber, Edson Nascimento, tem um filho com autismo 2 (moderado), Matheus Mazalo Nascimento, de 17 anos. O pai relata as consequências destas explosões com rojões nas pessoas autistas, principalmente no fim de cada ano: “Qualquer autista desde o grau mais leve até o severo tem aversão a barulho alto. Com os foguetes o problema aumenta exponencialmente. O meu filho por exemplo precisa tomar remédio para dormir nestes momentos, medicamos ele horas antes da meia-noite, desde quando era pequeno, se não, é gritaria; ele tem níveis de estresse altíssimos”, relatou Edson.

A Prefeitura de Pontal do Paraná recomenda que as pessoas que queiram realizar este tipo de comemoração utilizem os chamados fogos ecológicos, os quais não possuem estampidos de rojões muito altos. “O colorido é o mesmo no céu e não incomoda ninguém”.