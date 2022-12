Secretaria terá R$ 22 milhões para divulgação e promoção do turismo de Foz

Valor será para custear campanhas e ações de promoção do destino e o Plano de Cargos e Salários da pasta de Turismo e Projetos Estratégicos

A Câmara de Vereadores aprovou, em sessão extraordinária na última sexta-feira (23), a nova redação do Projeto do Orçamento (PL 162/2022) da Prefeitura de Foz do Iguaçu para 2023. A peça, que especifica as receitas e despesas do município para o próximo exercício financeiro, destina mais de R$ 22,2 milhões para a Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos.

O montante, quase R$ 7 milhões a mais que o atual orçamento, será utilizado no custeio de campanhas e ações de divulgação do destino durante o ano e também para a criação do Plano de Cargos e Salários da pasta. Para o secretário Lourenço Kurten a previsão orçamentária de 2023 é muito importante, uma vez que vai permitir trabalhar em várias áreas, incluindo a administrativa.

“No início do ano começa a valer o plano Cargos e Salários dos servidores da área de turismo que era uma coisa que existia para outras carreiras. Houve um incremento na parte de recursos humanos. Não é um valor muito grande mas é um valor que é merecido para todos os servidores que atuam na área”, disse Kurten.

Uma parte do orçamento da Secretaria será destinado para a área de inovação, informou o secretário. O recurso servirá para finalizar o Centro Municipal de Inovação e investir um pouco mais para ter retorno, principalmente com empresas de tecnologia que possam investir em Foz do Iguaçu.

Promoção e divulgação

A pasta vai trabalhar em uma campanha de promoção nacional para buscar manter os novos voos anunciados recentemente para o destino. Está confirmado o voo de Foz do Iguaçu a Recife (PE).

Em 2023 a Secretaria de Turismo terá uma participação maior no Natal de Foz do Iguaçu, a pedido do prefeito Chico Brasileiro. Esse ano o município investiu R$ 3 milhões e desse total, R$ 600 mil saiu da Secretaria. “O orçamento aumentou bastante, mas precisamos fazer a execução dele”, finalizou Kurten.

Fonte: Iguassu News Tur