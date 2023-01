Homem que se afogou é salvo após 25 minutos de reanimação

Video e foto: BPMoa

Um homem de 35 anos, vítima de afogamento grau 6 (parada cardiorrespiratória), foi salvo, na manhã deste domingo (1º), no balneário Canoas, em Pontal do Paraná.

Por volta das 7h45, um guarda-vidas foi informado por banhistas que um homem havia afundado na água. Após aproximadamente 10 minutos de buscas, ele foi encontrado. Segundo os bombeiros, a vítima ficou aproximadamente 15 minutos submerso.

Foram iniciadas as manobras de reanimação pelos guardas-vidas. Após a chegada da equipe médica do helicóptero Falcão 08 da Polícia Militar, foram feitas as manobras avançadas, com intubação, acesso venoso e realização de desfibrilacões. “Após aproximadamente 25 minutos de manobras de reanimação, houve melhora do quadro da vítima, já apresentando movimentos respiratórios espontâneos”.

O paciente foi levado pelo helicóptero ao Samu Litoral, em Paranaguá, e em seguida, foi encaminhado ao Hospital Regional do Litoral para cuidados intensivos.