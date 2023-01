Frente fria derruba as temperaturas no Paraná nesta semana

A semana começa com mudanças nas condições do tempo no Paraná, informa o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Uma frente fria avança sobre o oceano, na altura do Rio Grande do Sul, e favorece a formação de áreas de instabilidade nas regiões sudoeste, oeste e noroeste do Paraná.

Nestes setores, o tempo deve seguir chuvoso no decorrer do dia. Nas demais regiões, a instabilidade aumenta a partir da tarde, com pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas. Não se descarta ocorrência de tempestades em alguns pontos.

Na terça-feira, o eixo da frente fria avança pelo Paraná, provocando pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas. O risco para ocorrência de temporais também segue elevado. Ao longo do dia, as temperaturas não apresentam grandes elevações.

No Litoral, as temperaturas caem a partir de quarta-feira (4) e só voltam a subir na semana que vem.

Hoje, entre o oeste e o noroeste paranaense, as temperaturas continuam bastante elevadas, com valores acima dos 25°C em vários municípios.