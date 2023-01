Tartaruga sem duas nadadeiras se recupera e retorna ao mar

Uma tartaruga tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) sem duas nadadeiras foi devolvida ao mar para continuar sua trajetória, no finalzinho de 2022, numa história de superação que emocionou a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná.

Apelidada de CC02, ela foi encontrada com o corpo repleto de sanguessugas e epibiontes (algas e cracas inofensivas que se fixam na carapaça da tartaruga), sem as nadadeiras do lado direito (superior e inferior) e com sinais de mordida de tubarão na nadadeira inferior esquerda.

A equipe do LEC-UFPR resgatou a tartaruga na ilha de Superagui, quando a monitora de campo Laís Marques Costa atendeu a um acionamento da comunidade. O animal foi transferido ao Centro de Reabilitação da UFPR em Pontal do Sul para atendimento.

A equipe multidisciplinar do LEC, que atua no Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), realizou todos os procedimentos necessários para a recuperação da saúde do animal.

A tartaruga apresentou melhora assim que a reabilitação começou e se adaptou bem a ausência das nadadeiras, nadando e comendo bem. A bióloga e coordenadora do PMP-BS/LEC-UFPR Camila Domit destaca que o caso dela foi um exemplo de superação, “pois ela manteve a energia para se recuperar e se adaptar à nova condição”.

Ela foi solta na terça-feira, dia 27, na região próximo à ilha de Palmas. A soltura acompanhada pela equipe de técnicos de monitoramento Camilo Carrasco, pela veterinária Carolina Jorge, pela jornalista Ana Istschuk e por Camila Domit.

A soltura foi feita diretamente na água por causa da dificuldade de deslocamento que a tartaruga teria na areia devido a ausência das nadadeiras. “Este animal passou por muitos desafios para garantir sua sobrevivência e optamos por soltá-la no mar, em um local mais protegido e produtivo, buscando as melhores condições para que sua história de superação continue com sucesso”, explica Camila Domit.

SOBRE O PMP-BS

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama.

Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.

O projeto é realizado desde Laguna/SC até Saquarema/RJ, sendo dividido em 15 trechos. O LEC/UFPR monitora o Trecho 6 (Paraná), compreendido entre os municípios de Guaratuba e Guaraqueçaba.

Ao encontrar animais marinhos debilitados ou mortos nas praias paranaenses é possível acionar a equipe do PMP-BS/Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) do Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR pelo 0800 642 33 41 ou pelo whatsapp (41) 9 92138746.

Com informações e fotos do LEC-UFPR