Atividades esportivas e de recreação viram hits no Verão Maior Paraná

Fotos: Clóvis Santos

Aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, avaliação física, torneios e eventos esportivos. Estas são algumas das atividades oferecidas pela Secretaria de Estado do Esporte no Verão Maior Paraná.

Elas são ofertadas gratuitamente no Litoral e na Costa Noroeste do Estado, de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h. Na primeira semana de ações, de 26 a 01 de janeiro, foram registrados 151.328 atendimentos.

São seis pontos fixos no Litoral, nas praias de Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá, três equipes itinerantes, além de outros dois postos fixos no Noroeste, em Porto Rico e São Pedro do Paraná.

Os postos fixos estão estruturados com palcos para as aulas, muro de escalada com tirolesa, futmesa e quadras de vôlei de praia, futebol e beach tennis. As quadras ficam à disposição da comunidade, que pode emprestar os equipamentos necessários. Há, ainda, brindes dos apoiadores e patrocinadores aos participantes.

Todas as atividades são preparadas, acompanhadas e conduzidas por mais de 250 profissionais e acadêmicos de Educação Física, Turismo, Enfermagem e Comunicação, que passaram por uma capacitação para melhor atender os veranistas e a comunidade litorânea.

O secretario do Esporte e coordenador-geral do Verão Maior Paraná, Helio Wirbiski, avalia positivamente o início das atividades. “O Verão Maior Paraná segue a todo vapor, foram 150 mil atendimentos com atividades esportivas e de lazer, com as praias lotadas e muito sol”, avalia. “Dia 06 de janeiro começam os shows e convidamos todos para vir ao Litoral, pois vão encontrar segurança, esporte, cultura e tranquilidade”.

O diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte, Tiago Campos, destaca a participação do público nas ações conduzidas pelas equipes. “As pessoas têm participado de todas as atividades e elogiado bastante a nossa estrutura e os nossos postos de atendimento, fixos e itinerantes. A nossa equipe é bem preparada para receber essas pessoas em todas as atividades físicas, esportivas, recreativas e culturais oferecidas”, disse.

A primeira semana do projeto Verão Maior Paraná nas praias teve todos os eventos lotados. A semana fechou no domingo na Praia Brava de Caiobá, em Matinhos, com o Torneio de FutMesa como destaque. A dupla Caetano Chemin e Matheus Araújo, de Curitiba, sagrou-se campeã.

Além da programação contínua, o Verão Maior Paraná contará com eventos esportivos nos fins de semana, como os Jogos de Aventura e Natureza, Cross Games, Campeonato Paranaense de Beach Soccer, apresentações de BMX Freestyle, apresentações de Wheeling e outros campeonatos ao longo da temporada.

APRESENTAÇÕES CIRCENSES – Ao longo de todo o projeto, os veranistas e moradores locais podem acompanhar atrações diárias da caravana cultural, com o circo na areia, performances no trapézio, na lira, nos malabares, na dança ou nas oficinas recreativas.

Nesta edição, a trupe se apresenta com duas equipes: uma fixa no posto de Caiobá e outra itinerante que passa por Guaratuba, Praia de Leste, Ipanema e Shangri-Lá. No posto fixo do Verão Maior Paraná em Caiobá, todas as sextas, sábados e domingos, às 18h45, é possível acompanhar gratuitamente as apresentações.

MURO DE ESCALADA COM TIROLESA – O muro de escalada com tirolesa é uma das atividades mais procuradas pelas crianças no litoral paranaense. O projeto conta com um muro fixo no posto de Caiobá e um itinerante. Ele fica até o dia 08 de janeiro em Shangri-Lá, do dia 10 até o dia 22 na praia de Ipanema e, posteriormente, do dia 24 ao dia 29 em Praia de Leste. Para participar, o veranista precisar ter no mínimo 1,20m de altura e pesar até 80 quilos.

Confira a programação diária dos postos fixos:

8h30 – 11h45: Muro de escalada com tirolesa, vôlei de praia, beach tennis, futevôlei, futmesa, beach soccer e empréstimo de material

8h30 – 9h15: Caminhadas

8h30 – 11h45: Torneios com inscrição

9h30 – 10h30: Recreação infantil

10h30 – 11h: Mexa-se (atividade de palco)

11h – 11h15: Torneio relâmpago

15h – 18h45: Muro de escalada com tirolesa, vôlei de praia, beach tennis, futevôlei, futmesa, beach soccer e empréstimo de material

15h30: Torneio relâmpago

16h – 17h: Recreação infantil

17h30 – 18h: Danças e ritmos

18h – 18h45: Ginástica Verão

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná. O projeto conta com o patrocínio da Coca-Cola Femsa Brasil e do Sicredi, com o apoio da Fecomercio/SESC e das prefeituras municipais.