Polícias prendem quatro suspeitos de possível homicídio de mulher em Matinhos

Foto: Sesp/PR

Policiais civis e militares prenderam quatro pessoas durante uma operação decorrente da investigação do possível homicídio de Andrea Moser Machado, em Matinhos. A ação aconteceu nesta segunda-feira (2.

Andrea Moser foi sequestrada no dia 22 de dezembro. Na ocasião, homens armados renderam a vítima, de 24 anos, violentamente e a sequestraram. A principal linha de investigação é que, após o sequestro, a vítima tenha sido morta pelos criminosos.

Nesta terça-feira (3), os policiais civis e militares encontraram um corpo em estado avançado de decomposição. A PCPR aguarda laudos periciais que comprovem a identidade da vítima.

“É um trabalho feito por várias mãos entre a PCPR, PMPR e, agora com a criminalística para que possamos avançar e elucidar o caso”, afirmou o delegado Rodrigo Brown, coordenador operacional do Verão Maior Paraná pela Polícia Civi.

Dentre os presos estão três autuados em flagrante por tráfico de drogas e um com mandado de prisão temporária por envolvimento no possível homicídio. A operação contou ainda com apoio de cães policiais da PCPR.

Durante a ação, os policiais civis apreenderam uma arma, munições, drogas sintéticas, maconha e cocaína. Além de celulares, pen drives e balanças de precisão utilizadas para o tráfico de drogas.

Segundo o delegado da PCPR Cristiano Quintas as investigações continuam a fim de esclarecer o fato. “Nós fizemos essa operação e diversas diligências, agora o trabalho investigativo continua pra elucidar o caso e apurar o envolvimento das pessoas presas”, conta Quintas.

De acordo com o tenente-coronel Durval Tavares Junior o resultado foi possível após um trabalho de integração entre as forças. “O trabalho integrado entre as polícias é essencial para garantir bons resultados, desde o início realizamos diligências para garantir uma resposta à família da vítima”, conclui.

INVESTIGAÇÃO – De acordo com as investigações, a vítima estava envolvida com o tráfico de drogas e com a guerra entre facções criminosas na região litorânea do Estado. A partir disso, os policiais civis e militares iniciaram as diligências a fim de localizar a vítima e estabelecer as dinâmicas da ação criminosa.