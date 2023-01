Novo deslizamento de terra bloqueia Estrada da Graciosa nesta quarta

O DER/PR informa que a Estrada da Graciosa (PR-410) foi atingida por um novo deslizamento de terra na altura do km 11+600 na noite desta terça-feira (03). Fortes chuvas atingiram a região desde o fim da tarde de ontem.

O problema aconteceu dentro do trecho que está parcialmente bloqueado após as 18h, o que ajudou a garantir a segurança do usuário.

Com isto, a rodovia permanece bloqueada entre o km 6 e o km 16 nesta quarta-feira (04) para realização da limpeza da pista e retirada de material vegetal. A previsão é de liberação ainda nesta quarta.

Após a limpeza do local, será retomada a operação pare e siga na altura do km 7, onde está sendo realizada obra de recuperação de aterro.

CHUVAS – A continuidade das chuvas e alterações na situação da encosta podem levar a novos bloqueios na rodovia, visando garantir a segurança de todos.

O DER/PR recomenda aos usuários que evitem utilizar a rodovia enquanto persistir a chuva na serra, com riscos de novos deslizamentos de terra.