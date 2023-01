Cinema na Praça estreia temporada no Litoral

O projeto Cinema na Praça estreia nesta quinta-feira (5), no Litoral. Até 12 de fevereiro, o caminhão do projeto vai percorrer Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Morretes e Antonina.

A primeira sessão da temporada é na Praça Coronel Alexandre Mafra, em Guaratuba, com sessões gratuitas dos filmes “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família”, às 19h, e “Os Croods 2 – Uma Nova Era”, às 21 horas. A estreia seria na quarta (4), mas foi adiada para esta quinta (5) por causa da chuva.

A mesma programação se repete no local na quinta e na sexta-feira (5 e 6). No sábado e no domingo (7 e 8), as sessões mudam para a Avenida Paranavaí, 834-950, Parque Esportivo de Guaratuba.

Na outra semana (dia 12), o caminhão do Cinema na Praça segue para Matinhos, onde permanece até o dia 15.

Em seguida vai a Pontal do Paraná, onde fica 11 dias, de 19 a 29 de janeiro.

Depois vai a Paranaguá, onde realiza sessões nos dias 2 e 3 de fevereiro, em frente à Estação Ferroviária.

Em seguida vai a Morretes e Antonina, antes de encerrar a temporada em Matinhos.

Cinema na Praça

Uma carreta com um grande telão de LED percorre cidades do Paraná com até 30 mil habitantes. Os filmes são concedidos pela Motion Picture Association of America – associação comercial americana que representa os principais estúdios cinematográficos de Hollywood.

A programação conta com acessibilidade, disponibilizando as primeiras fileiras para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. Os filmes têm classificação livre para que toda a família tenha acesso à iniciativa.

O Cinema na Praça faz parte do projeto Verão Maior Paraná. São sempre duas sessões por dia:

às 19h, quando será exibido “ O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família ” e,

” e, às 21h, com “Os Croods 2 – Uma Nova Era”.

Confira os locais de exibição: