Homem é preso sequestrar ex-mulher e a filha dela em Matinhos

Foto: PCPR

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem, de 31 anos, por sequestrar a ex-companheira, de 40, e a filha da mulher, de 8, no dia 31 de dezembro, em Matinhos.

A captura aconteceu após investigações dos policiais civis que estão atuando no projeto Verão Maior, nesta quinta-feira (5), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Na ocasião, as vítimas estavam no litoral para comemorar a virada do ano quando foram surpreendidas pelo indivíduo que, após ameaças, obrigou a ex-mulher e a filha dela a entrarem no veículo sem destino certo.

O delegado Cristiano Quintas conta que as diligências iniciaram de imediato. “Após o conhecimento do fato, iniciamos rapidamente as diligências para encontrar a mulher e a criança. No momento do encontro, ela estava em estado de choque e confirmou que estava sendo mantida em cárcere privado”, finaliza.

Conforme apurado, o homem ainda tinha um mandado de prisão em aberto pelo mesmo tipo de crime.

Durante a ação desta quinta-feira (5), o suspeito ainda tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. Na tentativa, ele arremessou o filho, de 4 anos, pela janela. A criança teve lesões na cabeça – o Conselho Tutelar será acionado.

