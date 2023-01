Pontal do Paraná promove Colônia Férias nos CMEIs

Iniciou nessa semana o Projeto Colônia de Férias 2023 para os alunos matriculados nos centros municipais de educação infantil (CMEIs) de Portal do Paraná.

De acordo com a prefeitura, “o projeto terá uma programação intensa com diversas brincadeiras, proporcionando momentos de lazer, explorando a criatividade e a imaginação através de atividades lúdicas e recreativas”.

Seis unidades abriram as portas esse mês de janeiro para receberem as turminhas, saindo da rotina pedagógica, ajudando na adaptação das crianças e auxiliando pais e mães que precisam trabalhar no período de alta temporada. Participam do projeto os CMEIs Francisco Antônio Vieira, Tartaruga Verde, Cavalo Marinho, Peixinho Dourado, Peixinho Sapeca e Leão Marinho.

Segundo o prefeito Rudão Gimenes, desenvolver projetos que mantenham as crianças acolhidas nas unidades de ensino, com acesso ao aprendizado, à alimentação de qualidade e em segurança é uma das metas de sua gestão.

A secretária de Educação, professora Renata Marinho, afirma que este projeto não seria possível sem o compromisso e a disposição dos diretores e diretores auxiliares dos CMEIs, que abriram mão do seu período de férias em janeiro para atender suas comunidades.