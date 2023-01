1ª fase da Operação Litoral da Justiça termina no domingo

1ª fase da Operação Litoral da Justiça termina no domingo

O Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Paraná realizam até o próximo domingo (8), a primeira fase da Operação Litoral 2023.

De acordo com o MPPR, o trabalho dos promotores é dirigido à atuação nos Juizados Especiais, em questões relacionadas à poluição sonora, perturbação de sossego ou uso de drogas, entre outros ilícitos de menor potencial ofensivo.

Para tanto, o MPPR designa um grupo específico de promotores de Justiça que atuam em postos fixos principalmente nas cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. A Operação Litoral abrange também Antonina, Morretes e Paranaguá (incluindo a Ilha do Mel). As promotorias de justiça dessas cidades continuam trabalhando normalmente, independentemente da operação.

O TJPR informa que o atendimento acontece nos Fóruns de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, e nos Juizados Móveis nas comarcas de Morretes, Antonina e Paranaguá. O horário de atendimento em todos os locais é das 8h às 13h.

Pontal do Paraná

Rua Dona Alba de Souza e Silva, nº 1359 – Balneário Ipanema

Telefone: (41) 3453-8170

Matinhos

Rua Antonina, nº 200.

Telefone: (41) 3453-8103

Guaratuba

Rua Tiago Pedroso, nº 417.

Telefone: (41) 3472-8962

A segunda fase da Operação Litoral acontece entre 13 e 24 de janeiro.