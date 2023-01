Final de semana tem Festival Caiobá de Futevôlei

Acontece neste final de semana o Festival Caiobá de Futevôlei. As competições masculinas serão no sábado (7) e as femininas no domingo (8).

A partir das 9h de sábado, acontecem os jogos da categorias bronze; às 11h é a vez da categoria mista e às 14h, tem as disputas entre policiais e bombeiros.

No domingo, a competição feminina será dividida em duas categorias: Super Master, às 8h30, e Open, às 10h.

O Festival também faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza, que estreiam nesta temporada. Outras atividades esportivas estão programadas para acontecer durante todo o verão nas arenas esportivas montadas pela Secretaria de Estado do Esporte.

São dois pontos fixos de Matinhos (praias de Caiobá e Matinhos), três pontos em Pontal do Paraná (Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá) e um em Guaratuba (Praia Central), de terça a domingo, nos períodos da manhã das 8h às 12h; e da tarde, das 15h30 às 19h30.

Com informação da Prefeitura de Matinhos e Verão Maior Paraná