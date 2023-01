Pontal tem Campeonato Paranaense de Beach Flag Football

Começa nesta sexta-feira (6) o Campeonato Paranaense de Beach Flag, que neste ano será realizado em frente a passarela do balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná.

O evento é organizado pela Secretaria de Estado do Esporte no projeto Verão Maior Paraná e tem apoio da Prefeitura.

O beach flag football é uma modalidade esportiva derivada do futebol americano, aquele “futebol jogado com as mãos”. com uma bola oval. À primeira vista, a maior diferença é todo aquele equipamento de proteção, ou melhor, a falta dele. No beach flag football, não é preciso derrubar e nem atingir o adversário para parar uma jogada e impedir o avanço dele, basta retirar uma das fitas que os atletas usam presas na cintura. Por esse motivo, é um esporte menos “agressivo” e acessível a pessoas de todas as idades e tipos físicos.

Confira os horários dos jogos:

Sexta-feira – 14h, 15h e 16h – Categoria: Masculino.

Sábado – 9h, 10h20 e 15h – Categoria: Masculino.

Sábado – 9h40, 14h20 e 16h– Categoria: Feminino.

Domingo – 9h – Categoria: Masculino – Disputa do 3º lugar.

Domingo – 10h – Categoria: Feminino – Disputa da final.

Domingo – 11h – Categoria: Masculino – Disputa da final.