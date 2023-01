Zeca Dirceu é o novo líder do PT na Câmara dos Deputados

Decisão foi unânime entre as 17 deputadas e 52 deputados que compõem a Bancada do Partido dos Trabalhadores

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) foi eleito nesta quinta-feira (5), por unanimidade, como novo líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. O parlamentar disse que o ano de 2023 vai ser de intenso trabalho, de articulação e debates para aprovar as pautas do governo Lula no Congresso Nacional. “Estou muito honrado e feliz com a decisão das deputadas e deputados do PT pela escolha do meu nome para liderar as ações do nosso partido ao longo deste ano na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional”.

O nome de Zeca Dirceu foi escolhido pelas 17 deputadas e 52 deputados petistas para liderar o partido a partir de 1º de fevereiro no Congresso Nacional. “A Câmara dos Deputados já demonstrou sua responsabilidade ao aprovar a PEC da Transição e neste momento de reconstrução nacional, o papel do parlamento será muito importante na retomada de projetos e ações que tiveram descontinuidade nos últimos e que são fundamentais na recuperação de programas sociais e da educação e saúde pública no país”, completou.

O trabalho, segundo ele, será realizado junto com os líderes do governo José Guimarães (PT-CE) na Câmara dos Deputados, de Jaques Wagner (PT-BA) no Senado, e Randolfe Rodrigues (Rede) no Congresso Nacional. “O compromisso é com o PT, mas principalmente e em especial com o presidente Lula e com as decisões que o governo e o povo brasileiro vão demandar neste ano”, destacou Zeca.

“Vamos precisar do apoio dos partidos da federação, dos partidos aliados, dos partidos da Frente Ampla e dos demais partidos que compreendem este momento histórico. Vamos trabalhar ao lado dos líderes José Guimarães, Jaques Wagner, Randolfe Rodrigues, da nossa presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e dos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais)”, completou.

Paraná e militância – O deputado paranaense, eleito ao seu quarto mandato com 123.033, foi por duas vezes (2004-2010) prefeito de Cruzeiro do Oeste, onde implantou o Orçamento Participativo e priorizou os investimentos em educação pública. Zeca Dirceu é membro titular da Comissão da Educação – sua principal bandeira de atuação parlamentar – na Câmara dos Deputados.

As prioridades para 2023, diz ainda Zeca Dirceu, são: tirar o país do mapa da fome e avançar na redução da miséria e da pobreza com a geração de emprego e renda aos brasileiros no campo e nas cidades. “Vamos montar um grande time no Congresso Nacional para avançar de fato, restabelecer a paz, o diálogo, o entendimento, para que o Brasil possa voltar a ser feliz de novo, que o Brasil possa voltar a ser respeitado por todo o mundo como uma grande nação”.

Sua escolha à liderança da Bancada, segundo o deputado, é ainda um reconhecimento da importância do Paraná na conjuntura nacional. “Sempre procurei um bom diálogo com todas as lideranças e as forças do estado, a quarta economia do país e que precisa, é claro, de avançar em muitas áreas e com certeza dará sua contribuição às mudanças esperadas pela maioria da população”, ressaltou Zeca.

O deputado reiterou também a importância da militância dos partidos que formam a federação no encaminhamento, debate e discussões das ações que nortearão as ações de governo. “O PT é o partido do presidente Lula e da militância da Federação, a mais participativa entre todos os partidos. Contem sempre com o trabalho dos deputados, acompanhem as redes sociais, curtam, comentem, compartilhem. A nossa responsabilidade agora é muito maior e contamos com o apoio de todos”, finalizou