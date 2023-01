Novo boletim mostra que Litoral tem 15 locais impróprios ao banho

Praia Central de Guaratuba | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O Boletim de Balneabilidade do Instituto Água e Terra (IAT) desta semana registra 17 locais impróprios ao ao banho e à prática de atividades esportivas no Paraná: 15 no Litoral e 2 no interior.

Dos 66 pontos monitorados pelo órgão ambiental, 10 são sempre considerados impróprios por serem foz dos rios ou canais no Litoral que drenam as áreas urbanas. Ele ficam em Guaratuba (7), Matinhos (1) e Pontal do Paraná (2).

Além deles, Guaratuba agora tem mais 2 locais impróprios: à esquerda da rua Ponta Grossa e à esquerda do Morro do Cristo. No Litoral, mais 3 pontos foram reprovados: no Lago Lamenha Lins e no Porto Mendes, ambos no rio Nhundiaquara, em Morretes; e na Ponta da Pita, em Antonina. Na Costa Oeste, há dois locais impróprios, ambos na praia artificial de Porto Mendes, em Marechal Cândido Rondon.

Este é o terceiro Boletim de Balneabilidade da temporada de verão 2022/2023. O relatório, divulgado pelo IAT toda sexta-feira, alerta a população sobre os locais que podem causar problemas de saúde quando em contato com a água, pela transmissão de bactérias, vírus, como dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros.

São locais onde a análise laboratorial identificou a presença da bactéria Escherichia coli, presente em fezes de animais e humanos. “Estes locais são sinalizados com bandeiras para alertar as pessoas. A bandeira azul reflete local próprio para banho e a vermelha um local impróprio, devendo ser evitado”, disse a bióloga do Laboratório de Microbiologia do IAT, Beatriz Ern da Silveira.

Confira os boletins da Costa Oeste e Norte e do Litoral.