Como a literatura infantil ajuda a combater preconceitos?

Livros ajudam a combater a intolerância para formar cidadãos mais conscientes de seu papel social

Foto: Divulgação

Em um primeiro momento, o que é novo ou diferente pode causar estranheza. Porém, na medida em que as pessoas começam a se familiarizar com determinado assunto, elas entendem que o que gerava certo desconforto, passa a ser algo natural.

Esse processo deveria ser tranquilo em qualquer ocasião mas, infelizmente, não é sempre assim que as coisas acontecem. A intolerância ao que é novidade ou ao que é diferente ainda é muito presente na sociedade.

Preconceitos relacionados a cor, orientação sexual e classe social ainda são observados no dia a dia, fato que exige um árduo trabalho de conscientização.

Por que é importante falar sobre preconceito com as crianças?

As crianças chegam ao mundo livres de qualquer tipo de preconceito e estranhar algo que não faz parte do seu cotidiano é normal. Entretanto, ter ou não preconceito tem relação direta com a forma como a família e a escola lidam com o que é diferente; é o que reafirma ou desconstrói os preconceitos.

Neste contexto, ignorar que existem essas distinções não é o melhor caminho, porque as crianças vão lidar com as diferenças durante toda a vida. Pessoas com variações inerentes à orientação sexual, visões de mundo, biótipos, entre outras coisas, estão presentes em todas as sociedades.

Em função disso, o diálogo é fundamental para esclarecer para as crianças que essas diferenças existem e que elas precisam ser respeitadas, porque isso não faz uma pessoa ser melhor ou pior do que a outra.

Os especialistas em educação avaliam que essas distinções precisam ser apresentadas de forma positiva, explicando para as crianças que estamos em um processo contínuo de aprendizado e que o diferente sempre terá muito a nos ensinar.

Como a literatura pode ajudar a combater o preconceito?

De acordo com os especialistas em psicologia, a luta contra o preconceito deve começar ainda nos primeiros anos de vida. A partir dos 3 anos, a criança já começa a observar as diferenças entre as pessoas e, conforme as suas experiências, vai formando suas opiniões. Logo no início desse processo, é importante que haja a intervenção de um adulto para esclarecer possíveis dúvidas.

A leitura pode ser uma importante aliada para fomentar o diálogo sobre esses assuntos, porque a literatura ajuda a consolidar a visão de mundo dos pequenos, dando maior estrutura para que eles possam enfrentar o mundo com segurança.

Introduzir assuntos mais complexos por meio da literatura é um bom caminho, porque é possível abordá-los de uma maneira lúdica. Para isso, pais e educadores podem contar com o apoio de um clube de assinatura infantil, por exemplo, que seleciona livros infantis literários de acordo com a idade da criança, que ajudam no desenvolvimento da empatia, do olhar cuidadoso para com o outro, pois ampliam a visão de mundo da criança.