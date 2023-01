Marinha alerta para ocorrência de ciclone em alto mar

A Marinha do Brasil informou agora à noite que uma uma depressão subtropical, se formou em alto-mar, a aproximadamente 370 milhas náuticas (685 km) a sudeste do estado do Rio de Janeiro e a 550 milhas náuticas (1020 km) a leste da costa do estado de Santa Catarina, com lento deslocamento para sul/sudoeste, entre a madrugada e a manhã deste sábado (7).

Em caso de persistência das condições atmosféricas e da intensificação do vento, o sistema deverá ser classificado como tempestade subtropical ou ciclone subtropicial.

A previsão é de ventos de até 33 nós (61 km/h), com rajadas de até 40 nós (74 km/h) no entorno do ciclone, principalmente nos setores sul e sudeste, até a noite do dia 9 de janeiro.

Segundo a Marinha, “devido à distância significativa da costa, não há previsão de condições de mau tempo para a região litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro”.