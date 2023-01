Matinhos amplia eventos na praia com projeto Na Sombra do Verão

Começa neste domingo (8),em Matinhos, o projeto Na Sombra do Verão, na rua Nova Londrina, esquina com a avenida Atlântica, no balneário Riviera 2.

O Na Sombra do Verão é uma estação com atividades esportivas e de recreação. Entre as opções, há quadras de beach soccer, vôlei de praia e futevôlei, espaço para futmesa, alongamento, oficina de pintura, escolinha de surf e recreação.

Na abertura neste domingo, tem trio elétrico animando o local, com Everton Mesquita e banda.

O projeto Na Sombra do Verão é uma iniciativa da Prefeitura de Matinhos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com o apoio da Secretaria Municipal de Administração.

É um reforço às atividades do Verão Paraná, coordenados pela Secretaria de Estado do Esporte, que tem duas arenas montadas na cidade, nas praias de Caiobá e de Matinhos.

Com informações do Departamento de Comunicação