Morador de Quatro Barras morre afogado em Matinhos

Imagem: BPMOA / PMPR

Um homem morreu, na manhã deste domingo (8), ao se afogar no mar, em Matinhos. Por volta das 7h47, o Corpo de Bombeiros de Matinhos foi acionado para atendimento a uma vítima já submersa entre os postos de guarda-vidas de Betaras e de Ipacaraí.

Segundo dois amigos que estavam no local, por volta das 7h30min, a vítima estava na primeira arrebentação com uma prancha de bodyboard, quando foi arrastada pela correnteza, largou então a prancha para tentar voltar ao raso, mas acabou submergindo.

As testemunhas procuraram o posto de guarda-vidas porém devido ao horário ainda estava fechado e então solicitaram que alguém ligasse para o Corpo de Bombeiros.

Bombeiros de um micro-ônibus que transportava os guarda-vidas para o serviço avistou a situação e atenderam as pessoas.

Foi acionado então o apoio do helicóptero do BPMOA, que em seu primeiro sobrevoo localizou a vítima a cerca de 150 metros do local onde foi visto, cerca de 25 minutos depois de ter submergido.

O corpo foi retirado da água com apoio do jet ski dos Bombeiros e após aproximadamente 1 hora de manobras de reanimação cardiorrespiratória foi constatado o óbito da vítima. O homem de 46 anos, era morador de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. É a sexta morte por afogamento no Litoral do Paraná desde o início do verão.