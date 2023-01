Edson & Hudson e Jeann & Julio encerram primeira semana de shows gratuitos

Show de Edson e Hudson em Pontal do Paraná – Foto: Ari Dias/AEN

A segunda noite de shows do Verão Maior Paraná contou com grande presença de público formado por moradores e turistas que visitam as cidades de Matinhos e Pontal do Paraná. Neste sábado (7), quem comandou a festa foram as duplas sertanejas Edson & Hudson e Jeann & Julio.

Em Pontal do Paraná, o show aconteceu em uma estrutura montada no Centro de Eventos do Balneário Marisol, onde milhares de pessoas puderam acompanhar a afinação e extensão vocal de Edson e os riffs inconfundíveis da guitarra de Hudson, em sucessos como ‘Deixa eu te amar’, ‘Foi Deus’, ‘Te quero pra mim’ e ‘Azul’, que elevou o patamar da dupla à fama nacional no ano 2000.

Para Edson, a oferta de atrações gratuitas à população é uma forma de valorização da cultura, que é uma necessidade básica do cidadão. “O saneamento, o asfalto e ter lugares para passear é básico, e o show também faz parte desse pacote para dar uma aquecida no coração das pessoas. Para nós é motivo de orgulho participar dessa festa organizada pelo Governo do Estado neste início de ano e a nossa expectativa é muito boa. Quem canta seus males espanta e vamos começar 2023 com o pé direito para fazer o ano dar certo”, disse o cantor.

Segundo o professor Guilherme Stival, de Curitiba, que veio ao litoral para passar o fim de semana com a família, o litoral paranaense oferece uma boa variedade de atividades aos veranistas. “Chegamos na sexta-feira e achamos uma proposta muito interessante esses shows, porque não é comum ter atrações de boa qualidade de forma gratuita à população”, disse. “A gente está no balneário de Ipanema e sempre participa das atividades promovidas pelo Governo do Estado, em especial para as crianças”, completou.

Na opinião da ambulante Luciana Guerra, que trabalha com a venda de pamonha e milho verde na praia, a programação do Verão Maior Paraná é uma maneira de alavancar o comércio. “Com certeza esse tipo de evento é muito bom para gente, porque atrai pessoas de fora. O que eu estou sentindo é que o movimento está melhorando e estamos no pique e preparados para atender o pessoal. Espero que possamos vender bastante durante a temporada”, disse.

MATINHOS – Jeann & Julio, que no primeiro dia se apresentaram em Pontal do Paraná, cantaram para milhares de pessoas na arena montada na praia de Caiobá, próxima ao Pico de Matinhos. A dupla, que é de Londrina, comemorou a participação deles e de outros artistas locais no evento.

Na apresentação, eles cantaram músicas como ‘Ela quer beber’, ‘Baladeira’ e a mais famosa ‘Isso cê num conta’, cujo clipe tem mais de 10 milhões de visualizações apenas no YouTube. A dupla começou a carreira em 2008 em bares e casas noturnas de Londrina e região, no Norte do Estado. Hits com ‘Besteirinha’ e ‘Creme do Verão’ foram divisores de água na carreira da dupla, que em 2014 lançou a música ‘Beudo Apaixonado’, com participação especial do cantor Cristiano Araújo, marcando uma nova fase na carreira.

“Somos 100% pé vermelhos, então para nós tem um gostinho especial participar desse evento. O Bruno & Barreto são paranaenses, assim como os Menotti, então é um presente não só pra nós, mas pra todos os artistas paranaenses. Só temos a agradecer, com 15 anos de estrada, poder vir a um evento de tamanha grandiosidade. Nós, que rodamos o País, percebemos que os melhores do Brasil estão envolvidos na realização dos shows aqui no Paraná”, afirmou Julio.

“Estivemos diversas vezes aqui no Litoral passando férias e o Governo do Estado caprichou demais com essas estruturas e é uma honra poder fazer parte da grade da programação. Preparamos um show com muito carinho, novo, que estreamos em Pontal do Paraná, com muitas músicas próprias e moda sertaneja para o povo”, completou Jeann.

Quem aprovou a apresentação foi o soldador Alisson Machado, que veio de Araucária com a esposa, filho e a mãe para Matinhos. “É o primeiro ano que tem esses shows gratuitos, então achamos muito bacana e a expectativa é de que continue assim para voltarmos todos os anos aqui para o Litoral paranaense”, contou.

A dona de casa Wagna Machado mostrou empolgação e vontade de retornar nos próximos finais de semana. “Nós viemos no show do César Menotti & Fabiano e agora de novo no Jeann & Julio. Eu e os meus filhos estamos amando. Sempre que podemos a gente vem para o Litoral do Paraná e temos notado que a estrutura está cada vez melhor”, elogiou.

O analista de sistemas Andrews Carneiro ficou sabendo da programação através das redes sociais e se preparou bem para curtir a apresentação até o final com família e amigos. “Nós viemos com cadeiras e cerveja para ficar até o final e a nossa expectativa é de nos divertirmos bastante. Essa estrutura nova que o Governo do Estado faz está muito bacana e a gente está podendo aproveitar mais ainda”, comentou.

Na visão da engenheira Marlene Geisel, que neste verão está empreendendo com a venda de bebidas aos veranistas, a expectativa é de uma ótima temporada para o comércio. “O primeiro show foi bem legal e as vendas foram boas. Estamos entusiasmados com a boa presença de público com essa iniciativa do Governo do Estado”, apontou.

AGENDA – As atrações para os veranistas continuam em todos os próximos fins de semana até o encerramento da programação, no dia 11 de fevereiro. Os shows acontecem sempre às sextas e sábados, a partir das 20 horas, nos mesmos locais. A entrada é gratuita e não há necessidade de reservar pulseiras para ter acesso aos espetáculos.

No próximo fim de semana, quem inicia os shows de Matinhos são a dupla Antony & Gabriel, na sexta-feira (13) e o cantor Eduardo Costa, no sábado (14). Já Pontal do Paraná, recebe Eduardo Costa na sexta e termina o sábado no ritmo dançante do Alemão do Forró.

Outros grandes nomes da música nacional, como Leonardo, Fernando e Sorocaba, Bruno e Barretto, Guilherme e Santiago e a banda Ara Ketu estão confirmados. O público terá a chance de acompanhar também os sucessos de Antony e Gabriel, George Henrique & Rodrigo, Pedro Paulo & Alex, João Bosco & Vinicius, Maria Cecília & Rodolfo e os clássicos do Trio Parada Dura.

A agenda completa pode ser conferida no site www.verao.pr.gov.br. Os shows são promovidos pelo Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil. A segurança é realizada pela Polícia Militar do Paraná, que deslocou parte expressiva do seu efetivo no Litoral para dar tranquilidade ao público presente nos shows nos dois municípios, em conjunto com equipes privadas contratadas pelas prefeituras.

Além do policiamento na areia, ruas e em meio à multidão, os agentes estaduais também trabalharam na organização do trânsito na região. Não houve registro de incidentes em nenhuma das quatro apresentações deste primeiro final de semana.

De acordo com p coordenador geral do Verão Maior Paraná e secretário estadual do Esporte, Hélio Wirbiski, serão ao todo 26 atrações para a população do Litoral e visitantes.

“Nós trabalhamos durante seis meses para atender melhor os nossos veranistas e moradores e temos a certeza de que vai dar tudo certo. Teremos mais cinco semanas de shows e todos são bem-vindos para aproveitar com segurança. Nossa intenção é que cada vez mais paranaenses permaneçam no nosso Estado no verão e prestigiem o nosso Litoral”, afirmou.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. A lista das atrações promovidas pelo Governo do Estado nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná, também estão disponíveis no site oficial.