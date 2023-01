Força Verde notifica marina que constrói deque na baía de Guaratuba

A Polícia Ambiental – Força Verde informa notificou o proprietário de uma marina às margens da baía de Guaratuba que estaria construindo um deque sem autorização.

A construção é feita em em área de preservação permanente e exige licença ambiental. Os policiais constataram o fato depois de uma denúncia pelo telefone 181.

Em Guaratuba, o acesso público à baía é dificultado pela construção de marinas particulares e de residências às suas margens. Na maioria são mansões, com deques fixos ou flutuantes.

O proprietário do imóvel terá de comparecer ao quartel do 2º Pelotão da Polícia Ambiental no Litoral na próxima quinta-feira (12).

Fonte e fotos: BPAmb-FV