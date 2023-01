Quando a literatura e a matemática podem andar juntas?

Existem obras literárias que contribuem com o aprendizado das crianças

Imagem: Divulgação

À primeira vista, a literatura e a matemática parecem caminhar em lados opostos na grade escolar mas, na verdade, elas podem caminhar juntas e contribuir para o aprendizado dos alunos.

Existem várias opções literárias que permitem aprender matemática com mais facilidade, contribuindo assim para o desempenho dos alunos. Um bom exemplo de literatura com esse perfil é o livro “Matemática até na sopa”. A obra conta a história de como o jovem Marcos descobriu que os números estão por toda a parte do cotidiano, dos jogos de videogame até as compras de supermercado.

Por isso, além de ler histórias lúdicas que abordam o tema, o próprio desenvolvimento do hábito nos pequenos de ter contato com literatura é uma prática importante para ajudar os jovens a aprenderem matemática com facilidade; sendo possível encontrar muitas dessas histórias lúdicas em um clube do livro infantil.

Como a literatura pode auxiliar no aprendizado da matemática?

Uma estratégia muito usada nas escolas é misturar humor e literatura nas aulas de matemática, principalmente por meio de charges e histórias em quadrinhos. Os especialistas avaliam que, por meio de uma abordagem lúdica ou trazendo temas do cotidiano de uma forma divertida, é possível contribuir para o aprendizado dessa disciplina.

Como aplicar isso na educação infantil?

Os especialistas recomendam conectar os conceitos matemáticos com vivências práticas, mostrando que a matéria está presente no cotidiano das crianças.

Uma das obras literárias que caminham nessa direção é o “Listas Fabulosas”, da Editora Moderna, cuja produção é assinada por Eva Furnari. Na obra, é possível pedir para as crianças fazerem listas sobre suas respectivas vidas, tendo como tema, por exemplo, as brincadeiras que elas mais gostam.

Os livros paradidáticos que trazem o número escrito, estabelecendo uma relação com a quantidade, não necessariamente vão ser adequados para ensinar crianças a contar. Eles podem ajudar na compreensão da relação entre número e numeral, mas o aprendizado depende da interferência pedagógica do professor.

3 livros que falam de matemática que você precisa conhecer!

“Todas as pessoas contam”, de Graça Lima: a cada página tem um número a mais. Porém, além disso, a obra traz cenas, interações, formas de estar no mundo, com alegrias e tristezas, mostrando que todas essas situações vão se somando e multiplicando ao longo da narrativa;

“Girafas”, de Jean-Claude: o papai da história desenha girafas para o filho, que sempre pede mais uma. A cada pedido elas vão se somando e a coleção só cresce;