6 homens do Paraná que trabalham em Joinville são mortos em chacina

Seis moradores do Paraná foram mortos em uma chacina ocorrida no final de semana em Joinville (SC), Os corpos das vítimas, foram encontrados carbonizados em um carro, neste domingo (8).

Eles trabalhavam no serviço de roçada e limpeza para uma empresa que presta serviços para a Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina). Os trabalhadores seriam moradores dos municípios de Palmas e União da Vitória, na Região Sul do Paraná. As vítimas não tiveram suas identidades reveladas.

O crime aconteceu após após uma discussão, na noite de sábado (7), em frente à uma residência localizada no bairro Morro do Meio, na zona oeste da cidade. Uma das vítimas teria discutido com um homem. Após a discussão, aproximadamente 20 pessoas invadiram a residência e espancaram os 10 homens que lá moravam.

Os criminosos sequestraram as vítimas e as levaram para uma região de mata onde atearam fogo em um carro com ao menos seis pessoas dentro, já na madrugada de domingo (8). No pátio da residência haviam três carros que eram usados pela empresa em que os homens prestavam serviços. Esses carros foram usados pelos criminosos para levar as vítimas até o local.

Moradores da região encontraram um deles em chamas e a polícia foi acionada já que haviam corpos dentro. A casa em que os homens moravam também foi incendiada e a Polícia Civil já trabalha nas investigações para identificar e prender os autores desse crime bárbaro.

Três vítimas sobreviveram ao ataque, foram localizadas e já foram ouvidas pela Polícia Civil. Todos os corpos foram conduzidos para o IML de Joinville e somente um trabalho pericial irá dizer se eles já haviam sido mortos antes ou depois de o carro onde estavam ser incendiado.

“Já demos início às investigações e estamos ouvindo testemunhas para entender de fato o que aconteceu. É um crime que sai um pouco do que estamos acostumados a trabalhar. O que podemos afirmar é que foi uma retaliação após uma discussão”, disse o delegado Dirceu Silveira Júnior.