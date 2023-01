PCPR conclui 149 inquéritos policiais em 24 dias da operação Verão

Foto: PCPR / Divulgação

A Polícia Civil informa que concluiu 149 inquéritos policiais nos 24 primeiros dias de Verão Maior Paraná, no Litoral e Costa Oeste do Paraná. Os números referem-se ao período de 16 de dezembro a 8 de janeiro.

Ao todo foram instaurados 203 inquéritos policiais, dos quais 73% deles já foram concluídos e encaminhados ao poder judiciário. Neste período, foram registrados 873 Boletins de Ocorrência. Entre os dados contabilizados ainda estão 173 adultos presos e três adolescentes apreendidos. Entre as cidades que mais realizaram procedimentos estão Matinhos e Guaratuba.

Os policiais civis estão atuando nos municípios de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes, no Litoral. Além de Porto Rico, na Costa Oeste. Durante a temporada de verão, a PCPR aumenta o efetivo nas cidades que recebem mais turistas.

O coordenador da Operação Verão pela PCPR, delegado Getúlio de Moraes Vargas, conta que além dos trabalhos de polícia judiciária, a temporada de verão está recebendo reforço de algumas unidades para trabalho orientativo para a moradores e turistas.

“Nos finais de semana e feriados, há o reforço do efetivo com policiais de unidades especializadas da PCPR. Entre os serviços estão entregas de pulseiras de identificação, orientação para os pais, interação e fiscalizações dos cães policiais, além da entrega de materiais lúdicos para as crianças”, completa o delegado.