Beach Flag e Futevôlei movimentaram o Litoral no fim de semana

Fotos: Clovis Santos / Secretaria de Esporte

A programação esportiva do Verão Maior Paraná tem movimentado as praias paranaenses nesta temporada, atraindo muitos turistas para o Litoral do Estado.

Entre os destaques deste final de semana estiveram os campeonatos de Beach Flag e Futevôlei, que fazem parte do calendário dos Jogos de Aventura e Natureza, cujo objetivo é fomentar o turismo regional por meio de atividades esportivas.

A Copa Verão Maior Paraná de Futevôlei foi realizada no posto fixo de Caiobá, em Matinhos, entre sábado e domingo (7 e 8). Já o campeonato paranaense de Beach Flag, organizado pela Federação Paranaense de Futebol Americano, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, aconteceu na praia de Shangri-lá, em Pontal do Paraná, na sexta, sábado e domingo.

As competições reuniram mais de 300 atletas, o que aumentou significativamente o movimento de turistas nos locais. O secretário de Estado do Esporte e coordenador-geral do Verão Maior Paraná, Helio Wirbiski, ressaltou a importância desse aumento para os comerciantes locais. “A ideia é que o esporte seja um indutor do turismo com a atração de mais pessoas para o nosso Litoral, que consumam no comércio e fomentem a economia local”, disse.

Para atrair ainda mais visitantes à região, a programação contará com uma série de atrativos na área do esporte, além da participação de atletas renomados. “No próximo sábado (14), o Vôlei das Estrelas contará com a presença de dois dos maiores atletas de toda a história do voleibol e vôlei de praia mundial, Giba e Emanuel. No domingo (15), acontecerá o Futebol das Estrelas com a presença de ex-jogadores do Coritiba, Paraná e Athletico. Convido a todos para prestigiar nosso Verão Maior Paraná”, disse o diretor de Inovação e Desenvolvimento ao Esporte da Secretaria do Esporte, Tiago Campos.

Segundo ele, a abertura dos Jogos de Aventura e Natureza no Verão Maior Paraná foi um sucesso. “Foram inúmeras categorias e atletas de todo o Paraná presentes aqui na Copa Verão Maior Paraná de Futevôlei, competindo e trazendo o público em geral aqui para nossa arena de Caiobá”, disse.

O organizador do campeonato de Futevôlei, Dinei Dias, destacou a estrutura como um diferencial para a organização do evento. “Não é fácil fazer um evento, mas a estrutura do projeto colaborou muito, ficando mais fácil organizar. O apoio dos familiares dos atletas foi muito importante para agregar e trazer todos para a competição”, afirmou.

COMPETIÇÕES – No Campeonato de Futevôlei foram, ao todo, 146 duplas competindo em cinco categorias: bronze, mista, super master, open e uma específica para militares. A dupla Marcinho e Lapiseira se consagrou campeã na categoria open. Já na categoria super master os campeões foram Jojuca e Binho. Max e Maurício levaram a categoria bronze. Na mista, quem ficou com o título foi a dupla Ju e Andrezinho. Finalizando os campeões, na categoria especial militar, Humberto e Fagner ficaram com o ouro.

Já no campeonato de Beach Flag, seis equipes participaram da competição, sendo quatro masculinas (Bristle Backs, Guardian Saints, HP e Swamp Boys) e duas femininas (Bristle Backs e Guardian Saints). Na sexta-feira (6) e no sábado (7) os times disputaram, em ambas as categorias, a fase de classificação, e no domingo (8) ocorreram as finais e a disputa de 3º lugar na categoria masculina.

O time Bristle Backs sagrou-se o grande campeão da categoria feminina, enquanto seus parceiros de time na categoria masculina ficaram com a 3ª colocação. Os grandes vencedores do Campeonato Paranaense de Beach Flag na modalidade masculina foram os Swamp Boys. O HP ficou em 2º lugar.

VERÃO MAIOR – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico, Marilena e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.