Bombeiros preparam surfistas para salvamentos de forma segura

Fotos: Sesp

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná iniciou nesta segunda-feira (9), n praia de Matinhos, mais uma edição do Projeto Surf-Salva.

Curso previne afogamentos por meio da capacitação para surfistas e praticantes de esportes náuticos atuarem de forma voluntária e segura.

O curso é uma iniciativa tradicional do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros que aproveita o período do verão para desenvolver nos surfistas uma conscientização dos riscos de afogamento, possibilitando que eles ajam em prol da segurança dos banhistas com procedimentos básicos.

“A ideia deste projeto é pegar esse pessoal que conhece o mar, como os surfistas, e capacitá-los com a técnica do salvamento, da prevenção e do atendimento, para que eles possam fazer isso de uma maneira mais segura, caso haja um vítima afogada”, explicou o coordenador do curso, major Ícaro Gabriel.

De acordo com ele, no primeiro dia eles fazem um teste com os voluntários para ter certeza que eles sabem nadar. Depois, iniciam a aula teórica para ensinar como funciona a atividade do bombeiro na praia. No segundo dia acontecem as técnicas de salvamento com os pranchões, com vítima consciente, vítima inconsciente, técnicas de salvamento com a moto aquática.

“O curso é muito bacana, nós estamos com uma expectativa muito grande em poder fazer o resgate aquático e ajudar algumas pessoas. Como aqui é um pico de surfe e uma cidade turística, a gente tem essa necessidade de saber um pouco mais das técnicas para poder ajudar e auxiliar os guarda-vidas, na medida do possível”, destacou Bruna Lopes, aluna do curso Surf-Salva.

Ao concluir a capacitação, os alunos recebem do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná um certificado e também uma camiseta de Lycra, um dos tecidos utilizados em roupas para atividades aquáticas.

PROJETO – O Surf-Salva acontece no Litoral do Paraná desde 2005, durante a temporada de verão. O curso é realizado pelo o 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros (8º GB). As vagas são ilimitadas e apenas maiores de 18 anos podem se inscrever.