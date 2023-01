DER pretende liberar Estrada Graciosa nesta quarta-feira

Portal da Estrada da Graciosa, em Quatro Barras. Foto: José Fernando Ogura/AE

Após monitoramento das encostas e barrancos da Estrada da Graciosa (PR-410) atingidos por novos escorregamentos de terra na semana passada, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) vai implantar a sinalização provisória e proteções contra queda de materiais nestes locais nesta terça-feira (10), com previsão de liberar novamente a rodovia na quarta-feira (11), em meia pista no km 7, km 11+200 e km 11+600.

Deslizamento no km 11 + 600

A decisão foi tomada após reunião entre a Prefeitura Municipal de Morretes, engenheiros e técnicos do DER/PR e consultorias.

Os taludes recém-danificados no km 11 não apresentaram deslocamento, de acordo com instrumentação geotécnica de precisão instalada nos locais, permitindo a reabertura parcial do tráfego de veículos. Sinalização vertical e horizontal será implantada nos dois pontos e ao longo da rodovia, visando orientar os usuários quanto às novas restrições.

A recomendação do DER é que o condutor siga com extrema cautela nesses locais, em velocidade reduzida, respeitando a sinalização. E que em períodos de chuva, utilizem a rodovia somente em caso de extrema necessidade, devido aos riscos de novos escorregamentos de terra.

O trecho permanece sendo monitorado pelo DER/PR, enquanto são providenciados os serviços de recuperação dos taludes. Condições climáticas desfavoráveis podem levar ao bloqueio total da pista novamente, visando garantir a segurança dos usuários.

Deslizamento no km 11 + 200

OBRA – Atualmente estão sendo executados os serviços de reforço e reparo da cortina atirantada que se rompeu no km 7 da rodovia. Esse é um dispositivo de contenção de aterro que garante a estabilidade da plataforma da rodovia. O dano na cortina resultou em degrau no pavimento e trinca de aproximadamente 50 metros de extensão, o que exigiu que a Graciosa fosse totalmente bloqueada para trânsito, garantindo a segurança do usuário e evitando o agravamento da situação.

Na sequência serão executados os reparos no km 8 e no km 12, onde o talude sofreu escorregamento de terra acima do nível da pista, não chegando a danificar o pavimento.

E também serão recuperados o km 11+600, trecho em curva, onde a terra, vegetação e pedras atingiram a pista de baixo e deixaram a pista de cima sem calçamento no aterro, e o km 11+200, onde foi registrado escorregamento de terra no aterro da pista.

Serviços no km 8 | fotos: DER

BLOQUEIO – Após a liberação parcial do tráfego nesta quarta-feira (11), o trecho continuará sendo bloqueado após as 18h até as 07h da manhã do dia seguinte, enquanto durar a obra, visando garantir a segurança do usuário. Parte do trecho terá sistema pare-e-siga.