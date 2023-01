COMUNICADO DA TCP

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, informa que, na manhã desta terça-feira (10), ocorreu um acidente envolvendo um caminhoneiro terceiro e um equipamento da TCP, onde não houve feridos.

O time de segurança da TCP foi acionado, e constatado que o acidente foi motivado por mal ajuste no sistema de “locks” do caminhão. As operações foram liberadas na sequência e estão ocorrendo normalmente.

A TCP reforça seu comprometimento e zelo pela segurança dos funcionários, parceiros e clientes, e reforça a prática dos procedimentos padrão de segurança. Um deles é o travamento e destrava dos locks, que devem ser realizados em áreas específicas do terminal, informadas durante a integração de todos os motoristas.