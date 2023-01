Tirolesa e escalada são destaques nas arenas do verão

Foto: Clóvis Santos / Secretaria de Esporte do Paraná

Entre as atividades esportivas e de lazer do projeto Verão Maior Paraná, a parede de escalada com tirolesa é uma das mais concorridas.

As estruturas foram instaladas nos postos fixos de Caiobá, em Matinhos, no posto único de Guaratuba e em forma de rodízio nos três postos de Pontal do Paraná – permaneceu no balneário de Ipanema nas duas últimas semanas e agora vai ficar até o final da semana que vem em Shangri-lá, antes de ir para Praia de Leste.

O repórter fotográfico Clóvis Santos subiu na tirolesa na tarde desta terça-feira (10) para tirar fotos panorâmicas da arena de Caiobá, que atrai diariamente centenas de pessoas. Confira algumas imagens.

Os postos fixos do Verão Maior Paraná também estão estruturados com palcos para a realização das aulas, mesa de futmesa, além de quadras de vôlei de praia, futebol e beach tennis.

Todas as atividades serão preparadas, acompanhadas e conduzidas por mais de 250 profissionais e acadêmicos de Educação Física.

A atividade é realizada pela Secretaria de Estado do Esporte, sob o cuidado pessoal do secretário Hélio Wirbiski, que também é o coordenador-geral do projeto Verão Maior Paraná 2022-2023.