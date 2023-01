Secretaria de Esporte comemora mais de 310 mil atendimentos no Verão

Fotos: Secretaria de Estado do Esporte

A Secretaria de Estado do Esporte comemora a marca de mais de 310 mil atendimentos nas arenas montadas no Litoral e na Costa Noroeste, no Verão Maior Paraná.

Até o domingo (8), foram 313.861 atendimentos envolvendo aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, avaliação física e diversos esportes, entre outras atividades promovidas gratuitamente.

Nas praias Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba são seis pontos fixos no Litoral, três equipes itinerantes, além de outros dois postos fixos no Noroeste, em Porto Rico e São Pedro do Paraná. As arenas funcionam de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h.

As atividades são preparadas, acompanhadas e conduzidas por mais de 250 profissionais e acadêmicos de Educação Física, Turismo, Enfermagem e Comunicação. Entre as atrações com maior número de participantes estão as atividades de palco, que englobam as aulas de dança, ginástica e demais interações.

O professor de Educação Física e coordenador do posto fixo em Guaratuba, Rafael Borges, diz que as atividades, como aulas de dança e ginástica, têm grande importância para a saúde e o bem-estar. “As atividades de palco, além de contribuírem com a coordenação motora, mobilidade e condicionamento cardiovascular, proporcionam alegria e liberam hormônios como a endorfina e a serotonina, que causam sensação de bem-estar e satisfação’’, afirma.

Para o profissional de Educação Física e um dos responsáveis pelas atividades de palco, Victor Volpato, as coreografias de dança e a ginástica são pensadas para todas as idades. “Mesmo estando de férias, as pessoas procuram meio de se divertir e a dança é um ótimo caminho para que todos consigam participar, e a forma mais lúdica é fazendo coreografias”, comenta.

Segundo o secretário estadual do Esporte e coordenador-geral do Verão Maior Paraná, Helio Wirbiski, o Litoral está muito movimentado e era o que se esperava, depois de um trabalho de seis meses de planejamento. “O esporte está dando exemplos, mas todas as estruturas do governo, de forma irmanada e planejada, estão recebendo muito bem o cidadão paranaense e o turista. Agora com os shows acontecendo, temos uma estrutura completa e muito segura para receber os veranistas”, afirma.

Confira a programação diária dos postos fixos:

8h30 – 11h45: Muro de escalada com tirolesa, vôlei de praia, beach tennis, futevôlei, futmesa, beach soccer e empréstimo de material

8h30 – 9h15: Caminhadas

8h30 – 11h45: Torneios com inscrição

9h30 – 10h30: Recreação infantil

10h30 – 11h: Mexa-se (atividade de palco)

11h – 11h15: Torneio relâmpago

15h – 18h45: Muro de escalada com tirolesa, vôlei de praia, beach tennis, futevôlei, futmesa, beach soccer e empréstimo de material

15h30: Torneio relâmpago

16h – 17h: Recreação infantil

17h30 – 18h: Danças e ritmos

18h – 18h45: Ginástica Verão

Além da programação contínua, o Verão Maior Paraná conta com eventos esportivos nos fins de semana. Neste sábado (dia 14) estão programados o Futebol das Estrelas, às 9h, com ex-jogadores dos times paranaenses e o Vôlei das Estrelas, às 10h, com Giba e Emanuel. Os dois eventos são na arena de Caiobá, em Matinhos.